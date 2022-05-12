İran'da yağ izdihamı - Son Dakika
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İran'da yağ izdihamı

12.05.2022 17:35

İran'ın başkenti Tahran'da halk, gıda ürünlerine yapılacak zam öncesi uygun fiyata yağ almak için marketlere akın etti.

İran'ın başkenti Tahran'da halk, gıda ürünlerine yapılacak zam öncesi uygun fiyata yağ almak için marketlere akın etti.
İran'da, hükümetin temel gıda malzemeleri için sunduğu sübvansiyonu kaldırması un ve yağ fiyatlarında artışa neden oldu. Tahran halkı gıda malzemelerine yapılacak zam öncesi marketlerde izdiham oluşturdu. Elde edilen görüntülerde, halkın market raflarında yağ almak için birbiriyle yarıştığı kaydedildi. Hükümet ise yaptığı açıklamada un, yağ, makarna, şeker ve buğday dışında hiçbir gıda malzemesinde fiyat artışına gidilmeyeceğini açıkladı.

İran'da yağ izdihamı
İran'da yağ izdihamı
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Ayçiçek Yağı, İran, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İran'da yağ izdihamı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran'da yağ izdihamı - Son Dakika
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