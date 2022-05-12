İran'da yağ izdihamı - Son Dakika
Üye Girişi

İran'da yağ izdihamı

12.05.2022 18:08

- İran'da yağ izdihamı İran'ın başkenti Tahran'da halk, gıda ürünlerine yapılacak zam öncesi uygun fiyata yağ almak için marketlere akın etti.

- İran'da yağ izdihamı

TAHRAN - İran'ın başkenti Tahran'da halk, gıda ürünlerine yapılacak zam öncesi uygun fiyata yağ almak için marketlere akın etti.

İran'da, hükümetin temel gıda malzemeleri için sunduğu sübvansiyonu kaldırması un ve yağ fiyatlarında artışa neden oldu. Tahran halkı gıda malzemelerine yapılacak zam öncesi marketlerde izdiham oluşturdu. Elde edilen görüntülerde, halkın market raflarında yağ almak için birbiriyle yarıştığı kaydedildi. Hükümet ise yaptığı açıklamada un, yağ, makarna, şeker ve buğday dışında hiçbir gıda malzemesinde fiyat artışına gidilmeyeceğini açıkladı.

İran'da yağ izdihamı
İran'da yağ izdihamı

YORUMLAR
500
İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Katar Emiri Al Sani Tahran'da bir araya geldi İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Katar Emiri Al Sani Tahran'da bir araya geldi AB Siyasi Direktörü Mora, Tahran'da İranlı Başmüzakereci Bakıri ile görüştü AB Siyasi Direktörü Mora, Tahran'da İranlı Başmüzakereci Bakıri ile görüştü Ayşegül Coşkun'a Tahran'da Yoğun İlgi Ayşegül Coşkun'a Tahran'da Yoğun İlgi

Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İran'da yağ izdihamı - Son Dakika


Son Dakika
21:09 73 yaşındaki adam uyumcunun dikkati sayesinde 257 bin lirasını dolandırıcılara kaptırmaktan kurtuldu!
21:08 Oyuncu Ümit Erdim, Canan Kaftancıoğlu'nu destekleyenlere tepki gösterdi: Sorsak vatanı seviyoruz derler
21:07 Koyunlar arasında ölü halde bulundu! Talihsiz çobanın ölüm nedeni henüz belirlenemedi
21:04 Polisin durdurduğu araçtan çıkan kaçak göçmenler sayılarıyla şaşkınlık yarattı! Bagaja 3 kişi sığmış
20:38 Kocasının kendisini aldatmasını hazmedemeyen kadın, eve çağırdığı 8 erkekle cinsel ilişkiye girdi
20:36 Gaziantep'te 4 askerin yaralandığı saldırıya karşılık verildi! İlk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirildi
20:11 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun çağrısına kulak verdiler! İl başkanlığı önü miting alanını andırdı
20:09 Kılıçdaroğlu, partililere seslendi! Kaftancıoğlu'na verilen cezanın ardından Bursa'daki mitingini İstanbul'a taşıdı
19:35 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu'nun cezasının onanmasından sonra parti binası önünde konuşuyor
19:28 Gaziantep Karkamış sınırındaki karakola Suriye Ayn-El Arap bölgesinden saldırı! 4 asker ve 1 sivil yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 21:20:58. #1.11#
SON DAKİKA: İran'da yağ izdihamı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement