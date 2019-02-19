Son Dakika Haberleri: İran'da Yakıt Kaçakçılığı Yapan 2 Kişi Yakalandı

İran'da Yakıt Kaçakçılığı Yapan 2 Kişi Yakalandı

1 saat önce

İran İstihbarat Bakanlığı, Semnan eyaletinde 8 bin 500 ton kaçak akaryakıt ele geçirildiğini bildirdi.

İran'da Yakıt Kaçakçılığı Yapan 2 Kişi Yakalandı, System.String[]
İran İstihbarat Bakanlığı, Semnan eyaletinde 8 bin 500 ton kaçak akaryakıt ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İran güvenlik güçleri ülkenin kuzeyinde bulunan Semnan eyaletinde akaryakıt kaçakçılığına aracılık eden 4 şirkete yönelik operasyon düzenledi.

Açıklamada, düzenlenen operasyonda piyasa değeri 36 milyar tümen (8,5 milyon dolar) olan 8 bin 500 ton kaçak akaryakıtın ele geçirildiği belirtildi.

Akaryakıt kaçakçılığıyla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı operasyon sonucunda, kaçakçılığa aracılık eden şirketler hakkında adli işlem başlatıldı.

İran'da 4 Şubat'ta Fars eyaletine bağlı Merudeşt, Kazrun ve Lamerd kentlerinde akaryakıt kaçakçılığı yapan 3 farklı çeteye mensup 15 kişi yakalanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:47 Kaynak: AA

İran, Güncel
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