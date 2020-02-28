İran'da yangın: 5 ölü, 66 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İran'da yangın: 5 ölü, 66 yaralı - Son Dakika

İran'da yangın: 5 ölü, 66 yaralı

6 saat önce

İran'ın Kum kentinde çıkan yangın sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 66 kişinin de yarandığı bildirildi.

İran'da yangın: 5 ölü, 66 yaralı, System.String[]

İran'ın Kum kentinde çıkan yangın sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 66 kişinin de yarandığı bildirildi.


İran Acil Kurumlar Sözcüsü Mücteba Halidi yaptığı açıklamada, Kum kentindeki bir binada çıkan yangında 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve 66 kişinin de yaralandığını belirtti. Halidi, "Gece saat 3.11'de Seher konutlarında çıkan ve birkaç binaya sıçrayan yangın acil kuruma bildirildi ve olay yerine 12 ambulans gönderildi. Yangına müdahale edildikten sonra 66 yaralıdan 38'i hızlı bir şekilde hastanelere sevk edildi. Diğer yaralılar ise ayakta tedavi edildi" dedi. Yangın sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan Halidi, 38 yaralıdan 2'sinin durumunun ciddi olduğunu belirterek, "2 yaralıyı Tahran'a sevk edeceğiz" ifadelerini kullandı.


Yangının kontrol altına alındığı kaydedilirken, çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığı ifade edildi. - TAHRAN

Tahran, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:06 Kaynak: İHA
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