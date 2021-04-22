İran'da yaptıramadığı aşıyı Türkiye'de 20 günde yaptırdı - Son Dakika

İRAN'da yaşayan Peri Şahbaz (69), koronavirüs salgını döneminde ülkesinde aşı yaptıramadı. Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan müzik öğretmeni oğlu Siyaveş Shahani'nin (49) yanına gelmeye karar veren Şahbaz, Türkiye'ye ulaştığı 20 gün içinde Covid-19 aşısı yaptırdı. Şahbaz, "20 gün önce geldim, bu süre içinde hem ikametimi verdiler hem de aşı oldum. Dünyanın her yerindeki insanlar gönül rahatlığıyla Türkiye'ye gelebilir. Gelip baksınlar, Türk halkını görsünler. Ben Türkiye Cumhuriyeti'ne çok teşekkür ediyorum. Ülkemin yapmadığı aşıyı yaptılar" dedi.

Peri Şahbaz, İran'da pandemi sürecinde evinden hiç çıkamadığını, tüm ihtiyaçlarını orada yaşayan diğer oğlunun karşıladığını söyledi. İran'da vakaların çok arttığını ve aşılama sayısının az olduğunu aktaran Şahbaz, Alanya'da yaşayan ve burada müzik öğretmenliği yapan diğer oğlu Siyaveş Şahbaz'ın yanına geldiğini kaydetti. Burada Türkiye'nin aldığı tedbirlere hayran kaldığını ve gelir gelmez 20 gün içinde aşısını yaptırdığını anlatan Şahbaz, tüm yetkililere teşekkür etti. Şahbaz, "Alanya'ya hem oğlumu görmek için hem de aşı olabilmek için geldim. 1 senedir İran'da evdeydim. Evime kimse gelmiyordu. Diğer oğlum, benim için alışverişimi yapıyordu. Buraya geldiğimden beri dışarı çıkabiliyorum. Burada İran'a göre çok çok daha iyi tedbirler alınıyor. Kendimi gerçekten güvende hissediyorum" diye konuştu.