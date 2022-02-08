İran'da yaptırımlar nedeniyle tedavileri kısıtlanan "kelebek hastaları" Trump'a dava açtı - Son Dakika

İran'da ABD'nin uyguladığı tek taraflı yaptırımlar nedeniyle tedavi imkanları kısıtlanan ölümcül Epidermolysis Bullosa (EB) hastalarının, yaptırımları başlatan eski ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere bazı Amerikalı yetkililer aleyhinde dava açtığı bildirildi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, başkent Tahran'da basın toplantısı düzenleyen Yargı Erki Sözcüsü Zebihullah Hodaiyan, halk dilinde "kelebek hastalığı" olarak bilinen EB hastası yaklaşık 300 çocuğun tedavisinin ABD yaptırımları nedeniyle engellendiğini söyledi.

EB hastalarının İsveçli bir şirket tarafından özel yara giysilerine ihtiyaç duyduğunu hatırlatan Hodaiyan, "Maalesef baskıcı yaptırımlar nedeniyle bu giysilerin ülkeye girişi engellendi." dedi.

Bunun sonucunda da kelebek hastalığıyla mücadele eden onlarca çocuğun hayatını kaybettiğini birçok hastanın da durumlarının ağırlaştığını aktaran Hodaiyan, şöyle devam etti:

"Buna göre hasta aileleri, Amerika Birleşik Devletleri ve yetkilileri aleyhine Tahran Adliyesi'nde dava açtı ve bu dava devam ediyor. Hasta yakınlarından 295 kişinin açtığı davada, eski ABD Başkanı (Trump) ve eski Dışişleri Bakanı (Mike Pompeo) da dahil olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 30 gerçek ve tüzel kişi şüpheli konumunda."

ABD yönetimi, BM Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Trump döneminde Mayıs 2018'de tek taraflı çekilerek, İran'a yönelik yaptırımları geri getirmişti.

İran, daha önce EB hastalarının tedavisi için İsveç'ten yara örtü ve giysileri ithal ederek bunları hastalara ücretsiz temin ediyordu ancak Trump döneminde 2018'de ABD'nin yaptırımları tekrar uygulamaya başlamasından sonra İsveçli şirket, EB hastaları için hayati öneme sahip yara örtülerini İran'a satmayı durdurmuştu.

Washington'un doğrudan İran sağlık sektörüne bir yaptırımı söz konusu olmamasına rağmen tek taraflı bankacılık yaptırımları ve ABD'nin yaptırım listesine alınmaktan çekinen yabancı şirketlerin Tahran'la ticaret yapmaktan kaçınması, İran'ın sağlık malzemeleri ve ilaç ithalatını zorlaştırıyordu.

ABD'de Joe Biden yönetiminin göreve gelmesinin ardından İran'ın sağlık malzemeleri ithalatındaki engeller azalmıştı.