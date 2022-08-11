İran'da "Halka İrfanı" tarikatına düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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İran'da "Halka İrfanı" tarikatına düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı

11.08.2022 11:16
İran'da "Halka İrfanı" tarikatına düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı

İran'da yasa dışı kabul edilen "Halka İrfanı" adlı tarikata yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

İran'da yasa dışı kabul edilen "Halka İrfanı" adlı tarikata yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Devrim Muhafızları Ordusu istihbaratı, Yezd eyaletinde Halka İrfanı tarikatına operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında tarikatın Yezd eyaleti sorumlusunun da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Haberde, "sapkın bir akım" olarak nitelenen söz konusu tarikatın, "tedavi olarak öne sürdüğü tıp bilimine aykırı eylemleriyle insanlarda ruhsal ve psikolojik çöküntüye, inançların sapmasına ve bunun sonucunda da ailelerin yıkılmasına neden olduğu" ifade edildi.

Tarikatın lideri Muhammed Ali Tahiri, 2010 yılında ülke güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınarak 3 ay boyunca sorgulandıktan sonra kefaletle serbest bırakılmıştı. "Kutsal değerleri tahrik eden söylem ve eylemde bulunmak, haksız kazanç sağlamak ve uzmanlığı olmadığı halde tedavi alanına müdahale ederek sahte unvan edinmek" gibi suçlardan 2012'de yargılanan Tahiri, 5 yıl hapis ve kırbaç cezasına çarptırılmıştı. Tahiri 2017'de ise "yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak" suçlamasıyla tekrar yargılanmış ve idama mahkum edilmişti.

Tahiri, Nisan 2019'da serbest bırakıldıktan sonra İran'dan ayrılmış ve Mart 2020'de iltica talebinde bulunduğu Kanada'ya gitmişti.

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Kaynak: AA

Devrim Muhafızları, İran, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'da "Halka İrfanı" tarikatına düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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