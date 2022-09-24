ABD onay verdi: Starlink, İran için etkinleştiriliyor! - Son Dakika
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ABD onay verdi: Starlink, İran için etkinleştiriliyor!

24.09.2022 05:32
ABD onay verdi: Starlink, İran için etkinleştiriliyor!

İran'da yaşanan olayların sonucunda internete getirilen kısıtlamaların önüne geçmek isteyen ABD, Starlink hizmetine yeşil ışık yaktı.

Geçtiğimiz günlerde komşu ülkelerimizden İran'da bir Mahsa Emini isimli bir kadın başörtüsü kuralına uymadığı gerekçesiyle kolluk kuvvetleri tarafından darp edildi ve hayatını kaybetti. Bunun üzerinde tüm İran'da hükümetin bastırmakta güçlük çektiği protestolar başladı.

Bu nedenle İran hükümet yetkilileri baskıcı ama etkili bir çözüm yöntemi olarak gördükleri yasakları uygulamaya başladı. Bunların başında ise internet özgürlüğünü engellemek yer alıyordu. Fakat Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken bu duruma son vermek için Starlink uydu internet hizmetinin sahibi olan Elon Musk'a yeşil ışık yaktı.

Elon Musk, Starlink uydu internet hizmetini İran halkının erişimine açıyor!

Uydu interneti fikri uzun yıllardır tüm dünyanın gündeminde. Tabii Elon Musk'ın şirketi olan Starlink bu alanda başı çekiyor. Şu anda yörüngede 2 binden fazla uydusu bulunuyor. Üstelik 2027 yılına kadar bu sayıyı 40 bine çıkarmak için FCC'den (Federal İletişim Komisyonu) izin almayı başardı.

ABD onay verdi: Starlink, İran için etkinleştiriliyor!

Bu hizmeti kısaca açıklamak gerekirse, diğer uyduların aksine orta (2 bin – 35 bin km) değil, alçak dünya yörüngesine (160- 2 bin km) gönderilen ve bu yüzden çıplak gözle bile görülebilen Starlink uyduları, TV'ler için kullandığımız çanak antenlere benzeyen yerdeki alıcılar sayesinde fiber hızda internet hizmeti sağlıyor.

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Dolayısıyla bir metropolün göbeğinde ya da en ıssız dağın başında olmanız veya çöl ya da Antarktika'da bulunmanız bir engel oluşturmaksızın dünyanın her bir noktasında yüksek hızlı internete sahip olabiliyorsunuz.

Yani Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı açıklama sonrasında Elon Musk belirtmiş olduğu gibi Starlink hizmetini İran halkının kullanımına açarsa, orada yaşayan insanlar hükümetin yasaklarından etkilenmeden yüksek hızda özgür internete sahip olacaklar.

ABD onay verdi: Starlink, İran için etkinleştiriliyor!

Blinken tarafından yapılan açıklamada şunlar söylendi:

"Bugün İran halkının internet ve bilgi özgürlüğünün devamını sağlayabilmek için harekete geçtik. Bunun sonucunda İran hükümetinin sansürüne karşı koymak ve iletişimin devam etmesini sağlamak için genel lisans yayınladık."

Elon Musk ise bu paylaşımın altına "Starlink etkinleştiriliyor…" şeklinde yanıt verdi.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Antony Blınken: İran Halkı İçin İnternet Özgürlüğünü Geliştirmek Üzere Gerekli Adımları Attık Antony Blınken: İran Halkı İçin İnternet Özgürlüğünü Geliştirmek Üzere Gerekli Adımları Attık Astana Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı gerçekleştirildi Astana Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı gerçekleştirildi
Kaynak: Shiftdelete

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Elon Musk, İran, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji ABD onay verdi: Starlink, İran için etkinleştiriliyor! - Son Dakika

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