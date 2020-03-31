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İran'da yeni doğan bebekte Covid-19 tespit edildi, destek ünitesi olmadan nefes alabiliyor
6 saat önce
İran'ın Meşhed kentinde yeni doğan bir bebekte yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Doktorlar, "Bebek, dünyaya geldikten sonra ilk 24 saat içinde solunum güçlüğü yaşadı. Şu an destek ünitesi olmadan nefes alabiliyor" dedi
İran'ın Meşhed kentinde yeni doğan bir bebekte yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.
Mehr Haber Ajansı'na göre, Meşhed Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ahmed Şah Ferhat, "Covid-19 taşıdığı şüphesi bulunan bir annenin dünyaya getirdiği bebeğe test yapıldı. Sonuç pozitif çıktı" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 12:44
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