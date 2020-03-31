İran'da yeni doğan bebekte Kovid-19 tespit edildi - Son Dakika

İran'ın Meşhed kentinde yeni doğan bir bebekte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Mehr Haber Ajansı'na göre, Meşhed Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ahmed Şah Ferhat, "Kovid-19 taşıdığı şüphesi bulunan bir annenin dünyaya getirdiği bebeğe test yapıldı. Sonuç pozitif çıktı." dedi.

İmam Rıza Hastanesi'nde tedavi altında tutulan bebeğin 900 gram olarak doğduğunu aktaran Ferhat, " Bebek, dünyaya geldikten sonra ilk 24 saat içinde solunum güçlüğü yaşadı. Şu an destek ünitesi olmadan nefes alabiliyor." ifadelerini kullandı.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran'da dün itibarıyla koronavirüs kaynaklı can kaybı 2 bin 757'ye, vaka sayısı ise 41 bin 495'e ulaştı.