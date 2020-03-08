İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 49 kişinin daha ölmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 49 kişinin daha ölmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı... - Son Dakika

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 49 kişinin daha ölmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı...

7 saat önce

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 49 kişinin daha ölmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 194'e çıkarken vaka sayısı da 6566 oldu.

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 49 kişinin daha ölmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı..., System.String[]

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 49 kişinin daha ölmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 194'e çıkarken vaka sayısı da 6566 oldu.

İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 01:40 Kaynak: AA
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