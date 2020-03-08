İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 49 kişinin daha ölmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı... - Son Dakika

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İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 49 kişinin daha ölmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı...
7 saat önce
İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 49 kişinin daha ölmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 194'e çıkarken vaka sayısı da 6566 oldu.
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 01:40 Kaynak: AA
İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 49 kişinin daha ölmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 194'e çıkarken vaka sayısı da 6566 oldu.
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