Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 75 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 429'a yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs komşumuz İran'da can almaya devam ediyor. İran'da bugün 75 kişi daha hayatını kaybederken toplam ölü sayısı 429'a ulaştı.

ÖLÜ SAYISI 429, VAKA SAYISI 10 BİN 75

Ülkemizde de ilk vakası görülen ölümcül koronavirüs, komşumuz İran'da gün geçtikçe etkisini sürdürüyor. Bugün yaşanan 75 ölümle birlikte, İran'da virüsün sebep olduğu ölüm sayısı toplamda 429'a yükseldi. Öte yandan ülkedeki vaka sayısı da 10 bin 75 olarak açıklandı.

İRAN IMF'DEN 5 MİLYAR DOLAR TALEP ETTİ

Öte yandan, İran Merkez Bankası Başkanı Abdolnaser Hemmati ise Instagram'dan yaptığı açıklamada IMF'den koronavirüsle mücadele etmek için 5 milyar dolar talep ettiklerini açıkladı.

Son dakika: İran, koronavirüs nedeniyle IMF'den 5 milyar dolar yardım talep etti

Koronavirüs sonrası Ticaret Bakanlığı'ndan haksız fiyat artışı uyarısı: İhbar edin