İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle can kaybı 21 kişi artarak 145 oldu. - Son Dakika

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İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle can kaybı 21 kişi artarak 145 oldu.
6 saat önce
İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle can kaybı 21 kişi artarak 145 oldu.
Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 02:12 Kaynak: AA
İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle can kaybı 21 kişi artarak 145 oldu.
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