İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle can kaybı 21 kişi artarak 145 oldu. - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle can kaybı 21 kişi artarak 145 oldu. - Son Dakika

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle can kaybı 21 kişi artarak 145 oldu.

6 saat önce

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle can kaybı 21 kişi artarak 145 oldu.

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle can kaybı 21 kişi artarak 145 oldu., System.String[]

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle can kaybı 21 kişi artarak 145 oldu.

İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 02:12 Kaynak: AA
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