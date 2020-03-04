İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle futbol maçları iptal edildi. - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle futbol maçları iptal edildi. - Son Dakika

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle futbol maçları iptal edildi.

6 saat önce

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle futbol maçları iptal edildi.

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle futbol maçları iptal edildi., System.String[]

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle futbol maçları iptal edildi.

Futbol, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 05:14 Kaynak: AA
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