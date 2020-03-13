İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 85 kişi artarak 514'e yükseldi. - Son Dakika

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İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 85 kişi artarak 514'e yükseldi.
6 saat önce
İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 85 kişi artarak 514'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:48 Kaynak: AA
İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 85 kişi artarak 514'e yükseldi.
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