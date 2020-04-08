Son Dakika › Güncel › İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 3'e yükseldi. - Son Dakika
İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 3'e yükseldi.
6 saat önce
İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 3'e yükseldi.
İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 3'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 12:54 Kaynak: AA
Son Dakika Prof. Dr. Ali Demirsoy'dan canlı yayında tepki çeken koronavirüs sözleri: Kovid-19 hastalarını öldürmeliydik Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 542 artarak 17 bin 669'a yükseldi Çöpten hurda toplayan kişiye 3 bin TL'lik koronavirüs cezası "Biz bize yeteriz" diyen esnaf veresiye defterini yırtıp attı