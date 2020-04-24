İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 93 artarak 5 bin... - Son Dakika

İran 'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 93 artarak 5 bin 574'e yükseldi.

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