İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 63 artarak 8 bin... - Son Dakika

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 63 artarak 8 bin...
İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 63 artarak 8 bin 134'e yükseldi.
İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 63 artarak 8 bin 134'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 12:45 Kaynak: AA
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