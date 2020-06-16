İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 115 artarak 9... - Son Dakika

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 115 artarak 9...
İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 115 artarak 9 bin 65'e yükseldi.
İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 115 artarak 9 bin 65'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 12:51 Kaynak: AA
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