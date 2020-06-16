İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 115 artarak 9... - Son Dakika

İran 'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 115 artarak 9 bin 65'e yükseldi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Türkiye'de haziran ayının ilk 15 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu