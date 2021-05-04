İran'da yerel yönetimlerde görevli bin kişiye seçimlerde yeniden adaylık izni verilmedi - Son Dakika

İran'da belediyelerde halihazırda görevde bulunan ve yerel seçimler için yeniden aday olmak isteyen en az bin kişiye adaylık izni verilmediği bildirildi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, başkent Tahran'da basın toplantısı düzenleyen Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, 18 Haziran'da cumhurbaşkanlığı seçimleriyle eş zamanlı yapılması planlanan yerel seçimler hakkında bilgi verdi.

Yerel seçimlerde aday olmak isteyen çok sayıda kişinin başvurusunun Denetleme Heyeti tarafından geri çevrildiğini aktaran Rebii, "İslami Şehir Konseylerinde mevcut görevde bulunanlardan bin kişiye seçimlere yeniden katılma izni verilmedi. Tahran'da yeniden adaylık başvurusunda bulunanların yüzde 80'ine yeterlilik verilmedi." dedi.

Rebii, aday olmak isteyenlerden bazılarının, hükümet temsilcilerinden oluşan İcra Heyetinden onay almasına rağmen Meclis temsilcilerinden oluşan Denetleme Heyeti tarafından "sebepsiz" şekilde elendiğini aktardı.

Bu durumun endişe verici olduğunu ifade eden Rebii, yerel seçimler için hazırlıklar sürerken aday olmak isteyenlerin önemli bir kısmının diskalifiye edilmesinin halkın seçimlere katılımını azaltacağı ve seçim motivasyonunu düşüreceği uyarısında bulundu.

İran'da 18 Haziran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yanı sıra yerel seçimler ve Uzmanlar Meclisi seçimleri yapılacak.

Ülkedeki seçimlerde aday olmak isteyenlerin siyasi, ahlaki ve dini sabıkaları Denetleme Heyetleri tarafından inceleniyor. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in temsil ettiği "Velayet-i Fakih" makamına ve İslami değerlere bağlılıklarında "kusur" bulunan kişilerin adaylıkları reddediliyor.