İran'da Yerli Otomobil Üreticilerine Eleştiri

İran Refahı Artırma ve Halk Katılımları Merkezi Genel Sekreteri Muhammed Ali Kuzeger, ülkede her yıl yaklaşık 20 bin kişinin hayatını kaybettiği trafik kazalarından dolayı İranlı otomobil üreticilerini suçladı.

İran Refahı Artırma ve Halk Katılımları Merkezi Genel Sekreteri Muhammed Ali Kuzeger, ülkede her yıl yaklaşık 20 bin kişinin hayatını kaybettiği trafik kazalarından dolayı İranlı otomobil üreticilerini suçladı.



Kuzeger, İran'da trafik kazaları sonucu her yıl yaklaşık 20 bin kişinin hayatını kaybettiğini ve 80 bin kişinin yaralandığını belirterek, trafik kazalarının neden olduğu ölümlerin önemli bir kısmının otomobillerin üretimiyle ilgisi bulunduğunu söyledi.



İran'da üretilen otomobillerin güvenlik açısından yeterli donanımlara sahip olmadığını savunan Kuzeger, "Yerel otomobil firmaları, İran sanayisine en çok zarar veren şirketler. Yurt dışında üretilen otomobillerin güvenlik tedbirleri daha iyi." ifadelerini kullandı.



Genel Sekreter Kuzeger, İran'da yerli otomobil firmalarının trafik kazaları sonucu ortaya çıkan zararların sorumluluğunu da üstlenmediğini ifade etti.



İran resmi ajansı İRNA'ya göre Kuzeger, yerli otomobil firmalarının, toplumu ilgilendiren konuların başında gelen güvenli otomobil üretimi noktasında hassasiyet göstermeleri çağrısında bulundu.

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