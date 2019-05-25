İran'da yoga yapan 30 kişi gözaltına alındı
3 saat önce
İran'da 30 kişi yoga yaptıkları için gözaltına alındı. Savcılığın açıklamasına göre İran'ın Gürgan şehrindeki bir evde toplanan 30 kişi hakkında yoga yaptıkları tespit edilince gözaltı kararı verildi.
İran
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 02:08
'ın Gürgan şehrindeki bir evde toplanan 30 kişi yoga yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.
Gülistan'daki devrim merkezi ve savcılıktan yapılan ortak açıklamada kadın ve erkekten oluşan 30 kişinin "yoga öğretmek bahanesiyle Gürgan'da bir evde toplandıkları için" gözaltına alındığı duyuruldu.
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İran'da 30 Yogacı Gözaltına Alındı
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