İran'da yoğun kar yağışı - Son Dakika
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İran'da yoğun kar yağışı

6 saat önce

İran Acil Servisler Kurumu Sözcüsü Muçteba Halidi, ülke genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İran'da yoğun kar yağışı, System.String[]

İran Acil Servisler Kurumu Sözcüsü Muçteba Halidi, ülke genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.


İran'da genelinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İran'ın kuzey ve batı eyaletlerinde şiddetini artıran yoğun kar yağışı nedeniyle Reşt şehrinde yolcular 12 saat mahsur kalırken, yetkililer kar temizleme çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Tebriz, Reşt, Gilan ve Erdebil şehirlerinde ana yolların yoğun kar yağışı nedeniyle kullanılamadığı ve kar yağışının hayatı felç ettiği belirtildi.


İran Acil Servisler Kurumu Sözcüsü Mucteba Halidi ülke genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Gilan eyaletine bağlı Rudbar şehrinde çığ düşmesi sonucu 5 ve Reşt şehrinde kar temizleme çalışmaları sırasında 3 kişi hayatını kaybetti" dedi. - TAHRAN

İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:10 Kaynak: İHA
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