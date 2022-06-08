İran'da yolcu treninin raydan çıkması sonucu 13 kişi öldü - Son Dakika
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İran'da yolcu treninin raydan çıkması sonucu 13 kişi öldü

08.06.2022 08:16
İran'da yolcu treninin raydan çıkması sonucu 13 kişi öldü

İran'da Tabas-Yezd seferini yapan yolcu treninin raydan çıkması sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişi hayatını kaybetti.

İran'da Tabas-Yezd seferini yapan yolcu treninin raydan çıkması sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişi hayatını kaybetti.

İran resmi ajansı İRNA'ya göre, Tabas Özel Valisi Ali Ekber Rahimi, bu sabah bir trenin dört vagonunun raydan çıktığını ve tüm Kızılay, acil durum ve demir yolu kurtarma birimlerinin sahaya intikal ettiğini bildirdi.

İlk belirlemelere göre 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin yaralandığını ancak kazanın ciddiyeti nedeniyle bu sayının artabileceğini belirten Rahimi, olay yerine ambulansların yanı sıra helikopter de sevk edildiğini kaydetti.

Güney Horasan Kızılay Müdürü Muhammed Rıza Rızayi de trenin sabah saat 05.30'da Tabas-Yezd yolunun (Mezino istasyonu) 50. kilometresinde raydan çıktığını ifade etti.

Rızayi, şu ana kadar olay yerine 6 Kızılay ekibinin gönderildiğini, kurtarma ekiplerinin çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

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Kaynak: AA

Kızılay, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'da yolcu treninin raydan çıkması sonucu 13 kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'da yolcu treninin raydan çıkması sonucu 13 kişi öldü - Son Dakika
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