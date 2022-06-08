İran'da yolcu treninin raydan çıkması sonucu 17 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

İran'da yolcu treninin raydan çıkması sonucu 17 kişi öldü

08.06.2022 09:08
İran'da yolcu treninin raydan çıkması sonucu 17 kişi öldü

İran'da Meşhed-Yezd seferini yapan yolcu treninin raydan çıkması sonucu ilk belirlemelere göre 17 kişi hayatını kaybetti.

İran'da Meşhed-Yezd seferini yapan yolcu treninin raydan çıkması sonucu ilk belirlemelere göre 17 kişi hayatını kaybetti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (İSNA) göre, Tabas Özel Valisi Ali Ekber Rahimi, bu sabah Meşhed-Yezd treninin dört vagonunun Tabas durağına yakın bir bölgede raydan çıktığını söyledi.

Kazanın hemen ardından Kızılay, acil durum ve demir yolu kurtarma birimlerinin bölgeye intikal ettiğini aktaran Rahimi, ilk belirlemelere göre, 420 yolcusu bulunan trendeki 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 5'i ağır olmak üzere 30 kişinin yaralandığını belirtti.

Rahimi, olay yerine 12 acil durum aracının yanı sıra 3 helikopter de sevk edildiğini kaydetti.

YORUMLAR
500
Manisa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı Manisa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı İki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı İki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'da yolcu treninin raydan çıkması sonucu 17 kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:05 Dizisi final yapan Cansu Dere'den tatilde bikinili pozlar
09:02 NATO üyelikleri teröre verdikleri destek sebebiyle ret yemişti! Türkiye'den İsveç ve Finlandiya'ya 10 şart
08:49 Güldür Güldür ekibi şimdi de altılı masa liderlerini taklit etti
08:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milletvekillerine: Evet, dar gelirliler sıkıntıda, bunu inkar edecek değiliz
00:37 Akaryakıta bir zam daha geldi! Motorinin fiyatı 1 lira 95 kuruş arttı
00:21 YPG/PKK destekçisi milletvekili Amineh Kakabaveh İsveç hükümetine resmen şantaj yaptı
00:19 Litvanya galibiyeti sonrası Stefan Kuntz'dan Halil Dervişoğlu açıklaması geldi
23:45 Ümit Özdağ, "askerlik yapmadı" iddiasına paylaştığı fotoğrafla yanıt verdi
23:33 A Milli Takım, deplasmanda Litvanya'yı 6-0 mağlup etti
23:18 U18 Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı! Tolunay Kafkas'a tepki yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 09:12:31. #1.12#
SON DAKİKA: İran'da yolcu treninin raydan çıkması sonucu 17 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement