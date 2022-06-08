Yezd Acil Durum Teşkilatı, kazada şu ana kadar 21 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralı 47 kişinin de hastaneye kaldırıldığını belirtti.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Demir Yolları, bu sabah Meşhed-Yezd seferini yapan yolcu treninin Tabas durağına yakın bir noktada ekskavatörle çarpışması sonucu raydan çıktığını duyurdu.

Kaynak: AA

Meşhed, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İran'da yolcu treninin raydan çıkması sonucu 21 kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.