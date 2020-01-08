İran'da yolcu uçağı düştü - Son Dakika

İran'da yolcu uçağı düştü
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Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek için havalanan ve içinde 180 yolcunun bulunduğu belirtilen Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra teknik arıza nedeniyle düştü.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 06:56 Kaynak: İHA
Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek için havalanan ve içinde 180 yolcunun bulunduğu belirtilen Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra teknik arıza nedeniyle düştü. - TAHRAN
Son Dakika Son dakika: İran'da Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağı düştü, kimse sağ kurtulamadı İran'da 176 kişinin öldüğü uçağın düşme anları kameraya yansıdı Son dakika: İran'dan "Yolcu uçağı füzeyle düşürüldü" iddiasına yalanlama geldi İran'da düşen uçağın üzerinde bulunan mermi deliğini andıran hasarlar kafa karıştırdı