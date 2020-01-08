İran'da yolcu uçağı düştü - Son Dakika

Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek için havalanan ve içinde 180 yolcunun bulunduğu belirtilen Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra teknik arıza nedeniyle düştü. - TAHRAN