İran'da yolcu uçağı düştü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İran'da yolcu uçağı düştü - Son Dakika

İran'da yolcu uçağı düştü

6 saat önce

Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek için havalanan ve içinde 180 yolcunun bulunduğu belirtilen Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra teknik arıza nedeniyle düştü.

İran'da yolcu uçağı düştü, System.String[]

Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek için havalanan ve içinde 180 yolcunun bulunduğu belirtilen Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra teknik arıza nedeniyle düştü. - TAHRAN

İmam Humeyni, Tahran, Kiev, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 06:56 Kaynak: İHA
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