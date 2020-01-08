İran'da yolcu uçağı düştü - Son Dakika
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İran'da yolcu uçağı düştü

6 saat önce

Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek için havalanan ve içinde 180 yolcunun bulunduğu belirtilen Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra teknik arıza nedeniyle düştü.

Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek için havalanan ve içinde 180 yolcunun bulunduğu belirtilen Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra teknik arıza nedeniyle düştü.

(İHA)

İran'da yolcu uçağı düştü

İmam Humeyni, Tahran, Kiev, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 09:25 Kaynak: İHA
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