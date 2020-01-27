İran'da yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıktı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran'da yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıktı (2) - Son Dakika

İran'da yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıktı (2)

6 saat önce

İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Rıza Caferzade, Caspian Havayollarına ait yolcu uçağının Mahşehr kentindeki havaalanına inişi esnasında pistten çıktığını söyledi.

İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Rıza Caferzade, Caspian Havayollarına ait yolcu uçağının Mahşehr kentindeki havaalanına inişi esnasında pistten çıktığını söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Caferzade, "Tahran-Mahşehr seferi yapan Caspian Havayollarına ait yolcu uçağı, Mahşehr Havaalanı'na inişi sırasında pistten çıktı." dedi.

Uçaktaki yolcuların durumunun iyi olduğunu belirten Caferzade, olayın sebebinin araştırıldığını kaydetti.

İran'da yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıktı (2)

İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 09:14 Kaynak: AA
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