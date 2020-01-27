Son Dakika › Güncel › İran'da yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıktı (2) - Son Dakika
İran'da yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıktı (2)
6 saat önce
İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Rıza Caferzade, Caspian Havayollarına ait yolcu uçağının Mahşehr kentindeki havaalanına inişi esnasında pistten çıktığını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 09:14 Kaynak: AA
İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Rıza Caferzade, Caspian Havayollarına ait yolcu uçağının Mahşehr kentindeki havaalanına inişi esnasında pistten çıktığını söyledi.
İran devlet televizyonuna konuşan Caferzade, "Tahran-Mahşehr seferi yapan Caspian Havayollarına ait yolcu uçağı, Mahşehr Havaalanı'na inişi sırasında pistten çıktı." dedi.
Uçaktaki yolcuların durumunun iyi olduğunu belirten Caferzade, olayın sebebinin araştırıldığını kaydetti.
Son Dakika İran'da yolcu uçağı pistten çıkarak kara yoluna girdi Son dakika: Afganistan'a ait bir yolcu uçağı, Taliban kontrolündeki bölgede düştü Enkaz altındaki çifti tırnaklarıyla kazıyarak çıkaran Suriyeli genç, Bakan Soylu ile bir araya geldi Son Dakika: Elazığ depreminde ölü sayısı 40'a yükseldi