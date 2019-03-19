Son Dakika Haberleri: İran'da Yolcu Uçağı İnişi Sırasında Alev Aldı

İran'da Yolcu Uçağı İnişi Sırasında Alev Aldı

1 saat önce

İran'da bir yolcu uçağı başkent Tahran'daki Mihrabad Havalimanı'na inişi sırasında alev aldı.

İran'da Yolcu Uçağı İnişi Sırasında Alev Aldı, System.String[]
İran'da bir yolcu uçağı başkent Tahran'daki Mihrabad Havalimanı'na inişi sırasında alev aldı.

Fars Haber Ajansı'na konuşan İran Havacılık Kurumu Halkla İlişkiler Sorumlusu Rıza Caferzade, İran'ın Homa Havayolları Şirketi'ne ait Fokker 100 tipi yolcu uçağının piste inişi esnasında tekerleklerinin açılmaması sonucu alev aldığını söyledi.

Çıkan yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğünü aktaran Caferzade, uçakta bulunan 24 yolcunun tahliye edildiğini dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:37 Kaynak: AA

Tahran, İran, Güncel
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