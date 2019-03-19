İran'da Yolcu Uçağı İnişi Sırasında Alev Aldı
1 saat önce
İran'da bir yolcu uçağı başkent Tahran'daki Mihrabad Havalimanı'na inişi sırasında alev aldı.
İran
'da bir yolcu uçağı başkent Tahran
'daki Mihrabad Havalimanı'na inişi sırasında alev aldı.
Fars Haber Ajansı'na konuşan İran Havacılık Kurumu Halkla İlişkiler
Sorumlusu Rıza Caferzade, İran'ın Homa Havayolları Şirketi'ne ait Fokker 100 tipi yolcu uçağının piste inişi esnasında tekerleklerinin açılmaması sonucu alev aldığını söyledi.
Çıkan yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğünü aktaran Caferzade, uçakta bulunan 24 yolcunun tahliye edildiğini dile getirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:37 Kaynak: AA
İran'da Yolcu Uçağı İniş Sırasında Alev Aldı
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