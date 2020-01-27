İran'da yolcu uçağı pistten çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran'da yolcu uçağı pistten çıktı - Son Dakika

İran'da yolcu uçağı pistten çıktı

6 saat önce

İran'da Tahran-Mahşehr seferini yapan yolcu uçağı, iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak kara yoluna girdi.

İran'da Tahran-Mahşehr seferini yapan yolcu uçağı, iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak kara yoluna girdi.

İran'da Tahran-Mahşehr seferini yapan Caspian Havayolları'na ait MD-83 tipi yolcu uçağı, iniş yaptığı sırada pistten çıkarak Ahvaz-Mehşehr kara yolunda durabildi. İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Rıza Caferzade, yaşanan olayda herhangi bir can ve mal kaybı olmadığını belirterek, "Caspian Hava yollarına ait MD-83 tipi yolcu uçağı havaalanına iniş yaptıktan sonra pistten çıktı. Yolcular uçağın ana kapısı ve acil çıkış kapılarından sağ salim çıkarıldı" ifadelerini kullandı. Uçakta bulunan 130 yolcunun tahliye edildiğini kaydeden Caferzade, kazanın nedenine yönelik araştırma başlatıldığını bildirdi.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

İran'da yolcu uçağı pistten çıktı

Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran'da yolcu uçağı pistten çıkarak kara yoluna girdi
Son dakika: Afganistan'a ait bir yolcu uçağı, Taliban kontrolündeki bölgede düştü İntihar eden kadının üzerinden "Canımdan bezdim" notu çıktı İran'ın Şiraz kentinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 18:10:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İran'da yolcu uçağı pistten çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]