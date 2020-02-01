İran'da yolcu uçağı pistten çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran'da yolcu uçağı pistten çıktı - Son Dakika

İran'da yolcu uçağı pistten çıktı

17 dakika önce

Tahran-Kirmanşah seferini yapan yolcu uçağı, Kirmanşah Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı.

İran'da yolcu uçağı pistten çıktı, System.String[]

Tahran-Kirmanşah seferini yapan yolcu uçağı, Kirmanşah Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı.

Yerel medya, mürettebat dahil 110 kişi taşıyan Airbus A319 tipi yolcu uçağının Kirmanşah Şehid Eşref İsfahani Havalimanı'na inişi esnasında pistten çıktığını; uçaktaki mürettebat ve yolcuların zarar görmediğini duyurdu.

Kazanın nedeni araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

İniş sırasında uçağın içinden görüntülerUçaktan inen yolcular


Tahran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 01:15 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Şu ana kadar Türkiye'de koronavirüs tanısı alan hasta olmadı
Türk bayrağı yırtan Yunan vekile Azerbaycan'dan tepki: O parmakları kırarız TSK üniformalarında yeni dönem başladı! Harici kıyafette şapka yerine bere dönemi AB Başkanı Faruk Kaymakcı'nın İngilizce konuştuğu video sosyal medyada gündem oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 13:32:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İran'da yolcu uçağı pistten çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]