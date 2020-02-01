İran'da yolcu uçağı pistten çıktı - Son Dakika

Yerel medya, mürettebat dahil 110 kişi taşıyan Airbus A319 tipi yolcu uçağının Kirmanşah Şehid Eşref İsfahani Havalimanı'na inişi esnasında pistten çıktığını; uçaktaki mürettebat ve yolcuların zarar görmediğini duyurdu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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