İran'da yolcu uçağı pistten çıktı - Son Dakika
Son Dakika Dünya İran'da yolcu uçağı pistten çıktı - Son Dakika Dünya

İran'da yolcu uçağı pistten çıktı

14 dakika önce

Tahran-Kirmanşah seferini yapan yolcu uçağı, Kirmanşah Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı.

İran'da yolcu uçağı pistten çıktı, System.String[]

Tahran-Kirmanşah seferini yapan yolcu uçağı, Kirmanşah Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı.

Yerel medya, mürettebat dahil 110 kişi taşıyan Airbus A319 tipi yolcu uçağının Kirmanşah Şehid Eşref İsfahani Havalimanı'na inişi esnasında pistten çıktığını; uçaktaki mürettebat ve yolcuların zarar görmediğini duyurdu.

Kazanın nedeni araştırılıyor.


Tahran, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 01:18 Kaynak: DHA
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