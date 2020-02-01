İran'da yolcu uçağı pistten çıktı - Son Dakika

İran'da yolcu uçağı pistten çıktı
6 saat önce
Tahran-Kirmanşah seferini yapan yolcu uçağı, Kirmanşah Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 02:18 Kaynak: DHA
Tahran-Kirmanşah seferini yapan yolcu uçağı, Kirmanşah Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı.
Yerel medya, mürettebat dahil 110 kişi taşıyan Airbus A319 tipi yolcu uçağının Kirmanşah Şehid Eşref İsfahani Havalimanı'na inişi esnasında pistten çıktığını; uçaktaki mürettebat ve yolcuların zarar görmediğini duyurdu.
Kazanın nedeni araştırılıyor.
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