İran'da yolcu uçağı yola indi - Son Dakika

İran'da yolcu uçağı yola indi
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İran'da bir yolcu uçağı, karayoluna acil iniş yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 09:27 Kaynak: DHA
İran'da bir yolcu uçağı, karayoluna acil iniş yaptı.
İranlı Caspian Airlines'a ait Tahran-Mahşehr seferini yapan MD83 tipi yolcu uçağı Mahşehr şehir merkezindeki bir karayoluna acil iniş yaptı. Olayda kimsenin yaralanmadığı; uçaktaki 130 yolcunun tahliye edildiği belirtildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Yolcu uçağının görüntüsü
Uçağa müdahale
Yolcuların tahliyesi
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