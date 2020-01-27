İran'da yolcu uçağı yola indi - Son Dakika

İran'da bir yolcu uçağı, karayoluna acil iniş yaptı.

İranlı Caspian Airlines'a ait Tahran-Mahşehr seferini yapan MD83 tipi yolcu uçağı Mahşehr şehir merkezindeki bir karayoluna acil iniş yaptı. Olayda kimsenin yaralanmadığı; uçaktaki 130 yolcunun tahliye edildiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yolcu uçağının görüntüsü

Uçağa müdahale

Yolcuların tahliyesi