İran'da yolcu uçağı yola indi
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? İran'da bir yolcu uçağı, karayoluna acil iniş yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 09:45 Kaynak: DHA
? İran'da bir yolcu uçağı, karayoluna acil iniş yaptı.İranlı Caspian Airlines'a ait Tahran-Mahşehr seferini yapan MD83 tipi yolcu uçağı Mahşehr şehir merkezindeki bir karayoluna acil iniş yaptı. Olayda kimsenin yaralanmadığı; uçaktaki 130 yolcunun tahliye edildiği belirtildi.
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