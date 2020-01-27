İran'da yolcu uçağı yola indi - Son Dakika
Son Dakika Dünya İran'da yolcu uçağı yola indi - Son Dakika Dünya

İran'da yolcu uçağı yola indi

6 saat önce

? İran'da bir yolcu uçağı, karayoluna acil iniş yaptı.

İran'da yolcu uçağı yola indi, System.String[]

? İran'da bir yolcu uçağı, karayoluna acil iniş yaptı.İranlı Caspian Airlines'a ait Tahran-Mahşehr seferini yapan MD83 tipi yolcu uçağı Mahşehr şehir merkezindeki bir karayoluna acil iniş yaptı. Olayda kimsenin yaralanmadığı; uçaktaki 130 yolcunun tahliye edildiği belirtildi.

Tahran, İran, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 09:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran'da yolcu uçağı pistten çıkarak kara yoluna girdi
Son dakika: Afganistan'a ait bir yolcu uçağı, Taliban kontrolündeki bölgede düştü İntihar eden kadının üzerinden ' Canımdan bezdim' notu çıktı The Simpsons'ın 1993 yılında yayınlanan bölümünde 'koronavirüs' izine rastlandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 16:35:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İran'da yolcu uçağı yola indi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]