İran'da yolcu uçağı zorunlu iniş yaptı - Son Dakika

İran'da Tahran- Dezful seferini yapmak üzere havalanan yolcu uçağı, teknik arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı.

İran devlet televizyonunun haber sitesi iribnews'e göre, sabah saatlerinde ülkenin güneybatısındaki Dezful'a gitmek üzere başkent Tahran'dan hareket eden yolcu uçağının motor sisteminde kalkıştan bir süre sonra teknik arıza meydana geldi.

İran Hava Yollarına ait yolcu uçağı, söz konusu arıza nedeniyle Tahran'daki Mehrabad Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

Uçaktaki yolcuların sağlık durumuna dair açıklama yapılmadı.