İran'da Yolcu Uçağında Yangın
16 dakika önce
İran'ın Fars Haber Ajansı, başkent Tahran'da Mehrabad Havalimanı'na iniş yapan ve içinde 100'e yakın yolcu bulunan uçakta yangın çıktığını; yolcuların tahliyesine çalışıldığını duyurdu.
İran
'ın Fars Haber Ajansı, başkent Tahran
'da Mehrabad Havalimanı'na iniş yapan ve içinde 100'e yakın yolcu bulunan uçakta yangın çıktığını; yolcuların tahliyesine çalışıldığını duyurdu.
Press TV
'de şu ana kadar bir yaralanma vakasına rastlanmadığı bilgisinin kendilerine ulaştığını duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:34 Kaynak: DHA
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