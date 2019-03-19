Son Dakika Haberleri: İran'da Yolcu Uçağında Yangın (2)

İran'da Yolcu Uçağında Yangın (2)

1 saat önce

İran'ın Fars Haber Ajansı, başkent Tahran'da Mehrabad Havalimanı'na iniş yapan ve içinde 100'e yakın yolcu bulunan uçakta yangın çıktığını duyurdu.

İran'da Yolcu Uçağında Yangın (2), System.String[]
İran'ın Fars Haber Ajansı, başkent Tahran'da Mehrabad Havalimanı'na iniş yapan ve içinde 100'e yakın yolcu bulunan uçakta yangın çıktığını duyurdu. Ajans, uçağın iniş takımlarının açılmadığını, uçağın yere teması sonrası yangın çıktığını; uçaktakilerin tahliye edildiğini, yangının da kontrol altına alındığını duyurdu.

 

Press TV'de şu ana kadar bir yaralanma vakasına rastlanmadığı bilgisinin kendilerine ulaştığını duyurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:51 Kaynak: DHA

Tahran, İran, Dünya
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