İran'da Yolcu Uçağında Yangın (2)

Son Dakika » Dünya » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Banyo Yaptığı Sırada Elindeki Telefonu Suya Düşüren Kız Çocuğu, Feci Şekilde Can Verdi

Endonezya'da Sel Felaketi! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var