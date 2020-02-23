İran'da yönetim, parlamento seçimlerindeki düşük katılım için 'koronavirüs propogandası'nı suçladı

İran'da 11inci dönem parlamento seçimlerine katılım, bir önceki seçime göre yüzde 30 civarında azalarak yüzde 42,57 olarak gerçekleşti. Yönetim, İran Devrimi'nin gerçekleştiği 1979 yılından bu yana görülen en düşük katılım düzeyi için ülkedeki koronavirüs salgınına dair propogandayı gerekçe gösterdi.



İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli, seçim sonuçlarına ilişkin düzenlediği basın toplantısında, 24 milyon 512 bin kişinin oy kullandığını ve katılımın yüzde 42,57 olduğunu ifade etti. Katılımcıların yüzde 52'sinin erkek, yüzde 48'inin kadın olduğu bildirildi.