İran'da yönetimin devrilmesinde İngiliz ajandan yıllar sonra gelen itiraf

İngiltere istihbarat servisi MI6'in ajanı Norman Darbyshire'ın 1953'te İran Başbakanı Muhammed Musaddık'ın devrilmesi olaylarında, İngiltere'nin rolünü anlattığı röportajdan alıntılar yayınlandı. Darbyshire'ın bir televizyon belgeseli için 1985'te anlattığı ve yayınlanmayan röportaj, Şah'ın iktidara gelmesinde İngiltere'nin rolüne ışık tutuyor.

MI6'in,1953 yılında İran büro şefliğini yapan Norman Darbyshire, dönemin Başbakanı Muhammed Musaddık'ın devrilmesi ve yerine Şah Rıza Pehlevi'nin getirildiği olayları 1985 yılında bir röportajda anlatmıştı. İngiliz basın organı Guardian, daha önce yayınlanmayan bu röportajı haber yaparak İngiltere'nin 1953'teki İran olaylarına müdahalesini aydınlattı.

BİSKÜVİ KUTULARINDA RÜŞVET VERİLMİŞYayınlanmayan 1985 röportajında, Darbyshire, Başbakan Musaddık'ın devrilmesi operasyonunu bizzat yürüttüğünü ve Şah Rıza Pehlevi'nin kızkardeşini kendi saflarına çektiğini anlatıyor. Başbakanı devirmek konusunda pek istekli olmayan Şah'ı, kız kardeşinin ikna ettiğini ifade eden Darbyshire, İngiltere'nin önceleri seçilmiş İran parlamentosunda görevli diplomatlara 'bisküvit kutularına saklanmış paralarla' rüşvet verdiğini anlattı.OPERASYON 750 BİN STARLİNE MALOLDU

Darbyshire, İngiltere'nin daha önceki casusluk çalışmalarını anlatırken, "Büyük paralar harcandı. Büyük miktarda paralar bisküvi kutularında saklanarak taşınıyordu. Sanırım o sırada 1,5 milyon sterlini aşkın para harcamıştır" ifadelerini kullandı. İran büro şefliği görevine gelen Darbyshire, Musaddık'ın devrilmesini daha ucuza planladığını anlatarak "700 bin sterline maloldu. Biliyorum, çünkü ben harcadım bu parayı" ifadesini kullandı.