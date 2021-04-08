İran'da yüksek riskli şehirlerde iş yerleri 10 gün kapalı kalacak - Son Dakika

İran'da yüksek riskli şehirlerde iş yerleri 10 gün kapalı kalacak

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yüksek riskli olarak belirlenen kırmızı kategorideki şehirlerde 10 Nisan'dan itibaren 10 günlük kısıtlama uygulanacak.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yüksek riskli olarak belirlenen kırmızı kategorideki şehirlerde 10 Nisan'dan itibaren 10 günlük kısıtlama uygulanacak. Başkent Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin başkanlığında yapılan Koronavirüsle Mücadele Komiteleri toplantısının ardından yeni kısıtlamalara ilişkin bilgi verildi. Alınan karara göre, yüksek riskli olarak belirlenen kırmızı kategorideki şehirlerde 10 Nisan'dan itibaren hizmet vermesi zorunlu olmayan iş yerleri 10 gün kapalı olacak. Turuncu, sarı ve mavi kategorideki şehirlerde ise yerel kurullar sağlık protokolleri çerçevesinde gerekli tedbirleri almakla görevlendirildi.

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