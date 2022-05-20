İran'da zam protestolarıyla eş zamanlı olarak güvenlik tatbikatları yapılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

İran'da zam protestolarıyla eş zamanlı olarak güvenlik tatbikatları yapılıyor

20.05.2022 15:55
İran'da zam protestolarıyla eş zamanlı olarak güvenlik tatbikatları yapılıyor

İran'da artan gıda fiyatlarına tepki olarak bazı kentlerde düzenlenen gösterilerle eş zamanlı Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besic Teşkilatı, Huzistan ve İsfahan eyaletlerinde güvenlik tatbikatları düzenlemeye başladı.

İran'da artan gıda fiyatlarına tepki olarak bazı kentlerde düzenlenen gösterilerle eş zamanlı Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besic Teşkilatı, Huzistan ve İsfahan eyaletlerinde güvenlik tatbikatları düzenlemeye başladı.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Huzistan eyaletindeki Veliasr Komutanlığı Operasyon Sorumlusu Albay Muhammed Rıza Leylizade, Huzistan ve İsfahan'da düzenlenen tatbikatların Besic güçlerinin savunma ve güvenlik alanındaki hazırlık seviyesini artırmayı amaçladığını açıkladı.???????

Leylizade, tatbikatın dün Huzistan eyaletinde başladığını ve iki gün devam edeceğini belirtti.

Tahran'da da 30 bin Besic mensubunun katıldığı etkinlik düzenlendi

Öte yandan devlet televizyonuna göre, başkent Tahran'da da Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami'nin katılımıyla yaklaşık 30 bin Besic mensubunun hazır bulunduğu bir etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinliğin, Hürremşehr kentinin 1982'de devrik lider Saddam Hüseyin'in yönetimindeki Irak'ın işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla düzenlendiği aktarıldı.

İran'da hayat pahalılığı protesto ediliyor

İran'da hükümetin sübvansiyonları kaldırmasının ardından temel gıda ürünlerine gelen zamlara tepki için Huzistan eyaletine bağlı Dezful, Endimeşk ve İze kentleri ile Çeharmahal Bahtiyari eyaletinin Farsan ve Şehrekurd kentleri başta olmak üzere yaklaşık iki haftadır ülkenin çeşitli kentlerinde gösteriler düzenlenmişti.

Ülke yöneticilerine ve hükümet aleyhine sloganlar atan göstericilere güvenlik güçleri göz yaşartıcı gazla müdahale etmiş ve onlarca gösterici gözaltına alınmıştı. Muhalif kaynaklar, şu ana kadar gösterilerde en az 4 kişinin hayatını kaybettiğini iddia ediyor.

İranlı yetkililerden gösterilerdeki can kayıplarına ilişkin açıklama gelmedi ancak 14 Mayıs'ta İran İşçi Haber Ajansına (ILNA) konuşan Dezful Milletvekili Ahmed Avayi, ülkenin güneybatısındaki Endimeşk kentindeki gösterilerde 1 kişinin hayatını kaybettiğini doğrulamıştı.

Son iki günde ise kentlerde güvenlik tedbirlerinin yoğunlaştırılması ve bazı protestocuların gözaltına alınmasıyla protestoların sayısının azalması dikkati çekmişti. Buna rağmen sosyal medyada yer alan görüntülere göre, Çeharmahal Bahtiyari eyaletinde gösteriler dün de devam etti.

Gösterilere sahne olan bölgelerde internet erişiminin de kısıtlandığı belirtilirken, küresel internet erişimini izleyen Londra merkezli "Netblocks" internet sitesi de Twitter hesabından, İran'da mobil ve sabit hat operatörlerinin internet hizmetlerinde kısıtlamalar olduğunu teyit etmişti.

YORUMLAR
500
İran'da Hamaney karşıtı bildirinin imzacılarından aktivist Nergis Mansuri tutuklandı İran'da Hamaney karşıtı bildirinin imzacılarından aktivist Nergis Mansuri tutuklandı İran Basra Körfezi'nde yabancı bandıralı bir tankere el koydu İran Basra Körfezi'nde yabancı bandıralı bir tankere el koydu
Kaynak: AA

Devrim Muhafızları, Togo Cumhuriyeti, İsfahan, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'da zam protestolarıyla eş zamanlı olarak güvenlik tatbikatları yapılıyor - Son Dakika


Son Dakika
17:24 Yağ aldırma operasyonu sırasında boynunda yanık izi kalmıştı! Alişan, doktoruyla tazminat davasında yüzleşti
17:12 Elon Musk'tan hakkında çıkan taciz iddialarına yanıt geldi: Benimle ilgili bilinmeyen tek bir şey söylesin
17:10 Maçı kaybeden öğrencisine yumruk atan antrenör disipline sevk edildi: Soruşturma bitene kadar tekvando ile ilgili bir görevde bulunamayacak
16:58 Kurtlar, dev bufaloyu pusuya düşürdü! Sonra olanlara kimse inanamadı
16:57 Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen: Ahmet Nur Çebi, kazanılan 3 kupaya rağmen tepki alıyorsa istifa etmesi gerekir
16:54 Hakkari Valiliği sosyal medyadan uyardı! Dolandırıcılara dikkat
16:53 Cem Yılmaz sosyal medya hesabından duyurdu: Erşan Kuneri'nin 2. sezonu geliyor
16:49 Maltepe Belediyesi'nden "rüşvet operasyonu" açıklaması: "Aktif görevde olan üst düzey isimler" ifadesiyle verilen bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır
16:24 Saplantılı hayranı yüzünden zor zamanlar geçiren Can Yaman, evini taşıdı
16:22 Kadıköy Belediyesi'ne düzenlenen "rüşvet" operasyonunda gözaltına alınan 124 kişi tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 17:41:36. #1.13#
SON DAKİKA: İran'da zam protestolarıyla eş zamanlı olarak güvenlik tatbikatları yapılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement