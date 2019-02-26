İran'da "Zarif" depremi, 150 vekil imza topladı
1 saat önce
İran'da 290 milletvekili bulunan mecliste 150 vekil Zarif'in görevde kalması için imza topladı.
İran
'da 290 milletvekili bulunan mecliste 150 vekil Zarif'in görevde kalması için imza topladı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:20
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