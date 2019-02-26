Son Dakika Haberleri: İran'da "Zarif" depremi, 150 vekil imza topladı

İran'da "Zarif" depremi, 150 vekil imza topladı

1 saat önce

İran'da 290 milletvekili bulunan mecliste 150 vekil Zarif'in görevde kalması için imza topladı.

İran'da
İran'da 290 milletvekili bulunan mecliste 150 vekil Zarif'in görevde kalması için imza topladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:20 

Milletvekili, İran, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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