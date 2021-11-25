İran'da Zayende Irmağı'nın kurumasını protesto eden çiftçilerin çadırları yakıldı - Son Dakika

İran'ın İsfahan eyaletindeki Zayende Irmağı'nın kuruması ve bölgedeki kuraklığa çözüm üretilmediği gerekçesiyle protesto eylemi düzenleyen çiftçilerin çadırlarının ateşe verildiği bildirildi.

Bölgedeki çiftçiler için hayati öneme sahip Zayende Irmağı'nın kuruması nedeniyle İsfahan'da başlatılan protestolara şehir halkı da destek verdi.

Çiftçiler kuraklık ve hükümetin bölgeye yönelik su politikasına karşı gösterilerini günlerdir sürdürürken protestocularla çiftçilerin nehrin yakınlarına kurdukları protesto çadırlarının kundakladığına dair haberler ülke medyasına yansıdı.

Yetkililer çadırların "provokatörler" tarafından kundaklandığını iddia ederken protestocular çadırların güvenlik güçlerince yakıldığını savunuyor. Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde çadırların yanarken bir yetkilinin protestocuları bölgeyi terk etmeye çağırdığı görüldü.

İsfahan Başsavcısı Ali İsfahani, konuyla ilgili basına yaptığı açıklamada, olayların, Ziraatçılar Birliğinin gösterilerin sona erdirilmesine dair çağrıda bulunmasının ardından yaşandığını söyledi. İsfahani, "Çiftçiler çadırları toplamaya gitti ancak çadırları sökmek istediklerinde orada bulunan bir grup provokatör itiraz ederek çadırların toplanmasına izin vermedi." dedi.

Söz konusu kişilerin çiftçi olmadıklarını savunan Başsavcı, "Çiftçilerin çadırlarını toplamasını engelleyen haydutlar, daha sonra çadırları ateşe verdi. Polis de bu nedenle müdahale ederek bu haydutların bir kısmını gözaltına aldı." ifadelerini kullandı.

İran'da son yıllarda yaşanan kuraklık ve ülkedeki uzmanların deyimiyle hükümetin "hatalı" su politikaları nedeniyle İsfahan'daki Zayende Irmağı kurudu.

Yeteri kadar suya sahip olmadıkları için mahsullerinin kurumasından şikayetçi olan İsfahan'daki çiftçiler, 19 Kasım'da protesto eylemlerine başlamıştı. Çeharmahal ve Bahtiyari eyaletinin merkezi Şehrekürd kentinde de su protestoları düzenlenmişti.