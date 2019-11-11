Son Dakika Haberleri: İran'da "zehirlendiği" öne sürülen muhalif Arap şair toprağa verildi
Son Dakika Güncel İran'da 'zehirlendiği' öne sürülen muhalif Arap şair toprağa verildi

İran'da "zehirlendiği" öne sürülen muhalif Arap şair toprağa verildi

6 saat önce

İran'da "zehirlenerek öldürüldüğü" iddia edilen Arap asıllı muhalif şair Hasan Haydari, Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentinde defnedildi.

İran'da

İran'da "zehirlenerek öldürüldüğü" iddia edilen Arap asıllı muhalif şair Hasan Haydari, Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentinde defnedildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, dün kaldırıldığı Ahvaz'daki Şifa Hastanesi'nde hayatını kaybeden Haydari'nin cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı. Arapların çoğunlukta yaşadığı kentteki tören sırasında ayrılıkçı sloganlar atıldığı öne sürüldü.

İran yönetimini eleştiren ve ülkedeki Arapların haklarını savunan şiirleriyle ön plana çıkan Haydari'nin ölüm haberi Ahvaz'da halkın tepkisine yol açmış, dün akşamki gösteriler sırasında kentteki bazı caddeler eylemciler tarafından trafiğe kapatılmıştı.

Huzistan Emniyet Müdürü Rıza Necefimehr, ölüm sebebini "kalp krizi" olarak açıklasa da Haydari'nin yakınları muhalif şairin zehirlenerek öldürüldüğünü ileri sürüyor.

İran emniyet güçleri tarafından defalarca gözaltına alınan 29 yaşındaki şair, son olarak geçen yıl gözaltına alınmış ve şartlı tahliyeyle serbest bırakılmıştı.

İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:12 Kaynak: AA
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