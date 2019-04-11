İran'da Zincirleme Trafik Kazası
2 saat önce
İran'ın başkenti Tahran'da yaşanan zincirleme trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.
İran
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:29 Kaynak: İHA
'ın başkenti Tahran
'da yaşanan zincirleme trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.
İran Acil Yardım Kurumu, Tahran-Saveh otoyolunda zincirleme trafik kazası meydana geldiğini ve ölenler olduğunu duyurdu. İran Acil Yarım Kurumu Sözcüsü Müçteba Halidi kaza bölgesine bir helikopter, 3 ambulans ve yardım ekiplerinin gönderildiğini açıkladı. Zincirleme trafik kazasında 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 14 kişinin yaralandığı belirtildi. - TAHRAN
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