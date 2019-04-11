İran'da Zincirleme Trafik Kazası

- İran'da zincirleme trafik kazasıTAHRAN - İran'ın başkenti Tahran'da yaşanan zincirleme trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

- İran'da zincirleme trafik kazası



TAHRAN - İran'ın başkenti Tahran'da yaşanan zincirleme trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

İran Acil Yardım Kurumu, Tahran-Saveh otoyolunda zincirleme trafik kazası meydana geldiğini ve ölenler olduğunu duyurdu. İran Acil Yarım Kurumu Sözcüsü Müçteba Halidi kaza bölgesine bir helikopter, 3 ambulans ve yardım ekiplerinin gönderildiğini açıkladı. Zincirleme trafik kazasında 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 14 kişinin yaralandığı belirtildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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