Son Dakika Haberleri: İran'da Zincirleme Trafik Kazası

İran'da Zincirleme Trafik Kazası

1 saat önce

- İran'da zincirleme trafik kazasıTAHRAN - İran'ın başkenti Tahran'da yaşanan zincirleme trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

- İran'da zincirleme trafik kazası

TAHRAN - İran'ın başkenti Tahran'da yaşanan zincirleme trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.
İran Acil Yardım Kurumu, Tahran-Saveh otoyolunda zincirleme trafik kazası meydana geldiğini ve ölenler olduğunu duyurdu. İran Acil Yarım Kurumu Sözcüsü Müçteba Halidi kaza bölgesine bir helikopter, 3 ambulans ve yardım ekiplerinin gönderildiğini açıkladı. Zincirleme trafik kazasında 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 14 kişinin yaralandığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:53 Kaynak: İHA
Tahran, İran, Güncel
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