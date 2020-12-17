İran'da zor şartlarda çalışan Afgan göçmenler çileli yaşam mücadelelerini sürdürüyor - Son Dakika

İran'da zor şartlarda çalışan Afgan göçmenler çileli yaşam mücadelelerini sürdürüyor

17.12.2020 14:55

İran'da sayıları 3 ila 3,5 milyon olduğu belirtilen Afgan göçmenler, ülkenin birçok bölgesinde ağır işlerde ve geri hizmetlerde çalışarak geçimlerini sağlamaya çalışıyor.

İran'da sayıları 3 ila 3,5 milyon olduğu belirtilen Afgan göçmenler, ülkenin birçok bölgesinde ağır işlerde ve geri hizmetlerde çalışarak geçimlerini sağlamaya çalışıyor.

Sovyetler Birliği'nin 1979'da Afganistan'ı işgal etmesiyle başlayan savaş ve ardından yaşanan iç savaş nedeniyle İran'a sığınan Afgan göçmenler, bu ülkede zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Afgan göçmenler İran'ın Tahran, Meşhed, Kerec, Simnan, Kazvin, Kum ve diğer şehirlerinde genellikle manav ve terzilik ile daha çok inşaat, temizlik, nakliye ve boya gibi işlerde çalışıyor.

Ocaklarda çalışan Afganlar derme çatma barakalarda yaşıyor

Başkent Tahran'ın güneydoğusundaki Rey ilçesine bağlı Kasımabad köyündeki Afgan göçmenler, köydeki tuğla ocaklarında çalışarak yaşamlarını sürdürüyor. Ocaklarda çalışan Afganların yaşadığı yerler, derme çatma barakalar ya da 400 bin tümene (120 TL) kiraladıkları virane evler.

Afgan çocuklar ise her şeyden habersiz günlerini oyun oynayarak geçiriyor. Okula giden 1'den fazla çocuğun bulunduğu evlerde, teknolojik imkanların yetersizliği nedeniyle diğer kardeşler çevrim içi dersleri takip edemiyor. Dersleri aynı saate denk gelen bu öğrenciler hayırseverlerin desteğini bekliyor.

Salgın, sıkıntılarını daha dar artırdı

Zor şartlarda yaşamlarını sürdüren Afgan göçmenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sıkıntılarının daha da arttığını belirterek, maddi destek ve özellikle soğuk kış aylarında giyim ve ısıtıcılara ihtiyaç duyduklarını ifade ediyor.

İranlı kadınlarla evlenen Afgan erkekler bu ülkenin vatandaşlığına geçemiyor. Geçen yıla kadar İranlı anne ve Afgan babadan dünyaya gelen çocuklar da vatandaş sayılmıyordu. İranlı anneden dünyaya gelen çocukların vatandaşlığa kabul edilmesiyle ilgili yasa daha geçen yıl Meclis'ten geçti.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani geçen hafta İran'ın Haf ile Afganistan'ın Herat kentleri arasında yapılan demir yolu hattı açılışında yaptığı konuşmada, İran'da 400 bin Afgan öğrenci olduğunu ve bunların masraflarının hükümet tarafından karşılandığını söyledi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, geçen yıl yaptığı açıklamada, 3 milyon Afgan mülteciye ev sahipliği yaptıklarını belirterek, bunların eğitim, barınma ve sağlık maliyetinin 8 milyar dolar olduğunu söylemişti

İranlı yetkililerin açıklamalarına göre 1 milyonu kayıtlı 2 milyonu kayıtsız olmak üzere ülkede yaklaşık 3 milyon Afgan göçmen yaşıyor.

İran'da zor şartlarda çalışan Afgan göçmenler çileli yaşam mücadelelerini sürdürüyor
İran'da zor şartlarda çalışan Afgan göçmenler çileli yaşam mücadelelerini sürdürüyor
İran'da zor şartlarda çalışan Afgan göçmenler çileli yaşam mücadelelerini sürdürüyor
İran'da zor şartlarda çalışan Afgan göçmenler çileli yaşam mücadelelerini sürdürüyor

Sovyetler Birliği, Afganistan, Afgan, İran, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran'da zor şartlarda çalışan Afgan göçmenler çileli yaşam mücadelelerini sürdürüyor - Son Dakika


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