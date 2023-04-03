İran'da zorunlu başörtüsü kuralına uymayan öğrencilere eğitim verilmeyecek - Son Dakika
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İran'da zorunlu başörtüsü kuralına uymayan öğrencilere eğitim verilmeyecek

03.04.2023 14:24
İran'da zorunlu başörtüsü kuralına uymayan öğrencilere eğitim verilmeyecek

İran'da üniversiteler ve ortaöğrenim okullarında zorunlu başörtüsü kuralına uymayan öğrenciler eğitim alamayacak.

İran'da üniversiteler ve ortaöğrenim okullarında zorunlu başörtüsü kuralına uymayan öğrenciler eğitim alamayacak.

İran medyasına göre, ülkede yükseköğrenim kurumlarının bağlı olduğu Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili ayrı ayrı duyuru yayımladı.

Her iki bakanlığın duyurusunda, örtünme kanununa riayet etmeyen öğrencilerin eğitimden yararlanamayacakları ifade edildi.

İran'daki gösteriler ve başörtüsü zorunluluğu

İran'da geçen yıl eylül ayında, 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin ahlak polisi tarafından gözaltına almasının ardından hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde gösteriler başlamıştı.

Protestolar sırasında 1979'dan bu yana uygulanan zorunlu başörtüsü yasasının esnetilmesi talepleri yeniden gündeme gelmişti.

Yaklaşık 4 ay süren gösteriler sonrasında bazı kentlerde kadınların, zorunlu olan başörtüsü kurallarına riayet etmedikleriyle ilgili eleştiriler yapılıyor.

Sosyal medyada ülkede bazı kadınların sokak ve iş yerlerinde başörtüsüz dolaştıkları görülürken, son günlerde bu durumdan rahatsız olan rejim yanlısı muhafazakarlar, duruma tepki göstererek, kuralların uygulanması konusunda yetkililere çağrıda bulunuyor.

Kaynak: AA
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Milli Eğitim Bakanlığı, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'da zorunlu başörtüsü kuralına uymayan öğrencilere eğitim verilmeyecek - Son Dakika


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